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Украинские СМИ опубликовали видео, где улицы Киева и Одессы погрузились во тьму

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На улицах Киева и Одессы отключили наружное освещение и вывески в рамках экономии электроэнергии.

Издание «Страна» опубликовало кадры улиц указанных городов.

Улицы освещены фарами проезжающих автомобилей и светом из окон жилых домов.

Ранее в «Укрэнерго» рассказали о масштабах повреждений украинской энергосистемы.

В компании также приняли решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны.

Отмечается, что самые строгие ограничения планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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