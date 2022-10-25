Украинские СМИ опубликовали видео, где улицы Киева и Одессы погрузились во тьму
Издание «Страна» опубликовало кадры улиц указанных городов.
Улицы освещены фарами проезжающих автомобилей и светом из окон жилых домов.
Ранее в «Укрэнерго» рассказали о масштабах повреждений украинской энергосистемы.
В компании также приняли решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны.
Отмечается, что самые строгие ограничения планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.