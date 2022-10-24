В «Укрэнерго» заявили о намерении ограничить энергопотребление в ряде регионов Украины
- РИА Новости
«Для поддержки стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях», — цитирует заявление РИА Новости.
Вместе с этим отмечается, что самые строгие ограничения планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Ранее в «Укрэнерго» рассказали о масштабах повреждений украинской энергосистемы.