В «Укрэнерго» заявили о намерении ограничить энергопотребление в ряде регионов Украины

Украинская компания «Укрэнерго» приняла решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны.

«Для поддержки стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим отмечается, что самые строгие ограничения планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее в «Укрэнерго» рассказали о масштабах повреждений украинской энергосистемы.