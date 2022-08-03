Член ОП Данюк осудил планы Латвии уничтожить после сноса памятник освободителям Риги

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса о том, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

«Это вопиющий акт русофобии и глумления над памятью советских солдат. Если всё-таки после демонтажа он будет уничтожен, это большой повод, как мне кажется, разорвать отношения с Латвией», — подчеркнул Данюк.

По его мнению, уже сейчас необходимо создавать «карательные механизмы» в отношении латвийского государства и всех тех политиков, которые причастны к этому решению.

Эксперт пояснил, что русофобская политика Латвии является сейчас стержнем политики государства — как на внешнем контуре, так и в контексте внутриполитических процессов.

Ранее Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

Отмечается, что советский памятник планируется снести по частям. По словам мэра, так как Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован.