СК России даст правовую оценку обстрелам ВСУ в Донбассе, из-за которых погибла пенсионерка

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Следователи СК России дадут правовую оценку очередным фактам обстрелов Донбасса со стороны украинских войск, в том числе случая в Озеряновке, в результате которого погибла женщина.
СК России даст правовую оценку обстрелам ВСУ в Донбассе, из-за которых погибла пенсионерка
  • РИА Новости

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел дадут правовую оценку очередным фактам преступлений со стороны вооружённых формирований Украины против мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погибла пенсионерка из села Озеряновка.

Всего за минувшие сутки в ДНР погибли семь мирных жителей, 24 получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск.

Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.

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