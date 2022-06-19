СК России даст правовую оценку обстрелам ВСУ в Донбассе, из-за которых погибла пенсионерка

Следователи СК России дадут правовую оценку очередным фактам обстрелов Донбасса со стороны украинских войск, в том числе случая в Озеряновке, в результате которого погибла женщина.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел дадут правовую оценку очередным фактам преступлений со стороны вооружённых формирований Украины против мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погибла пенсионерка из села Озеряновка.

Всего за минувшие сутки в ДНР погибли семь мирных жителей, 24 получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск.

Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.