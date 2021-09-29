Ягудин объяснил слова Лайшева в адрес Загитовой

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Чемпион Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал слова генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева в адрес Алины Загитовой.
Ягудин объяснил слова Лайшева в адрес Загитовой
  • Reuters

«По его словам, он хотел сделать Алину более профессиональной в плане ведения мероприятий. Я знаю, что он в хорошем смысле может иногда посмеяться над какими-то не очень удобными местами. Ну сказал и сказал», — цитирует Ягудина Sport24.

По его мнению, Лайшев — человек с прекрасным чувством юмора, однако иногда он всё-таки может переступить черту.

Лайшев заявил, что у Евгении Медведевой «московская дикция». Именно по этой причине она была ведущей юбилейного концерта «Самбо-70». Он также признался, что не видел видео Загитовой, где она тренирует «московскую дикцию».

Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018 Загитова выиграла золото, а Медведева — серебро.

Лайшев оправдался за сравнение Загитовой и Медведевой.

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