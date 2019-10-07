Комиссия Совфеда обсудит итоги мониторинга вмешательства в дела России

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что 8 октября на заседании состоится обсуждение итогов мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в России в 2019 году.

«Завтра на заседании комиссии мы подведём итоги мониторинга избирательной кампании в России», — приводит слова Климов​​​а РИА Новости.

По его словам, зарубежные оппоненты использовали выборы для расшатывания политической ситуации в стране, с целью «устроить на наших улицах подобие Гонконга».

Он отметил большое количество фактов вмешательства, а также обвинений Запада в адрес России о поведении страны как неправового государства.

Сообщается, что комиссия планирует подготовить сравнительный анализ фактов вмешательства в региональные выборы в 2018 и 2019 годах к концу текущего года.

Климов добавил, что должен быть проведён повторный анализ всех законодательных и других возможностей защиты государственного суверенитета страны.

Также им было выдвинуто предложение поднять тему недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств в рамках ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

«Мы обеспечим вас большим количеством данных о таких поползновениях не только в отношении нашей страны», — сказал Климов.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства России.

27 сентября сообщалось, что соответствующая комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.