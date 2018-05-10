Депутат от Новосибирской области прокомментировала нападение в колледже Барабинска

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат от Новосибирской области, член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя прокомментировала в беседе с RT нападение в колледже в Барабинске, где студент открыл стрельбу по однокурсникам, после чего покончил с собой.
Депутат от Новосибирской области прокомментировала нападение в колледже Барабинска
  • Здание Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий
  • © предоставлено пресс-службой СК России по НСО

«Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди, это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо. Конечно, то, что произошло, — вопиющий случай. Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идёт с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — полагает Ганзя.

Депутат отметила, что такие случаи свидетельствуют о необходимости серьёзно подходить к воспитанию подростков.

«Тот факт, что можно спокойно владеть обрезом и оружием, и всё это в порядке вещей, заставляет нас всех задуматься. Надо помнить об ответственности родителей за воспитание своих детей. Безусловно, я включусь в этот процесс, приеду в родной город и не буду стоять в стороне от этой проблемы», — заключила Ганзя.

Ранее в колледже в городе Барабинске Новосибирской области студент открыл стрельбу по однокурсникам.

Двое учащихся колледжа выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой — перелом стопы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных