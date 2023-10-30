Медведь загрыз человека в Приморье

Медведь загрыз человека в Приморском крае, животное застрелили, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что ранее появилась информация о пропаже рыбака в селе Берёзовка.

«Полиция выехала на место, ночью нашла предметы, принадлежащие пропавшему, а позже и лёжку медведя с останками человека. Утром охотоведы вместе с полицией вернулись на место лёжки и отстрелили зверя», — сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее Следственный комитет Иркутской области возбудил дело по факту гибели 63-летнего мужчины в результате нападения собаки.

Также сообщалось, что начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребёнка, которого загрызла стая бродячих собак.