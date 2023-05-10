В Иркутской области собаки загрызли 63-летнего мужчину

Следственный комитет Иркутской области возбудил дело по факту гибели 63-летнего мужчины в результате нападения собаки.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следователей, 8 мая около сторожки овощехранилища в городе Усолье-Сибирское было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. Установлено, что мужчину покусали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребёнка, которого загрызла стая бродячих собак.