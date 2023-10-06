«Легия» вернётся в Варшаву без задержанных голландской полицией футболистов

Пресс-атташе «Легии» Бартош Заславский сообщил, что польский клуб возвращается в Варшаву без задержанных голландской полицией игроков Жозуэ и Радована Панкова.

«Мы в аэропорту. Жозуэ и Панкова с нами нет. Насколько нам известно, они находятся в полицейском участке. С ними работают наши представители, в том числе клубный юрист», — цитирует Заславского Eurosport.

6 октября Голландская полиция задержала двух футболистов «Легии» после матча второго тура группового этапа Лиги конференций с АЗ из Алкмара. Когда футболисты после игры направлялись с арены к клубному автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на задержание голландской полицией двух футболистов «Легии».