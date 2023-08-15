Суд вынес приговор по делу о разливе топлива в Норильске 2020 года
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, все фигуранты дела обвинялись по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
Суд приговорил их к тюремному заключению на срок от года до полутора лет, но освободил в связи с истечением срока давности.
29 мая 2020 года в результате аварии на ТЭЦ компании «Норильский никель» около 20 тыс. тонн дизтоплива попало в местные водоёмы и грунтовые воды.
В 2022 году в Норильске закончились работы по восстановлению почвы после масштабного бедствия.
АО «НТЭК» выплатила 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде.