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Суд вынес приговор по делу о разливе топлива в Норильске 2020 года

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Суд вынес приговор директору и четырём сотрудникам ТЭЦ-3 в Норильске по делу о крупнейшем разливе топлива в 2020 году.
Суд вынес приговор по делу о разливе топлива в Норильске 2020 года
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, все фигуранты дела обвинялись по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Суд приговорил их к тюремному заключению на срок от года до полутора лет, но освободил в связи с истечением срока давности.

29 мая 2020 года в результате аварии на ТЭЦ компании «Норильский никель» около 20 тыс. тонн дизтоплива попало в местные водоёмы и грунтовые воды.

В 2022 году в Норильске закончились работы по восстановлению почвы после масштабного бедствия.

АО «НТЭК» выплатила 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде.

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