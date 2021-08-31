Журналист RT Антон Красовский — в финале премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

Короткая ссылка
RT
Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» с авторской интервью-программой «Антонимы». В финал премии также вышли его фильмы «Сёстры» и «COVID-19. Невыжившие».
Журналист RT Антон Красовский — в финале премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

    «Мы два года провели в «красных зонах» ковидных больниц. Мы видели человеческие трагедии, смерти, радости, выздоровления и возвращения с того света. Каждый из тех, кто снимал с нами в этих больницах, переболел COVID-19, а некоторые переболели очень сложно. Мы будем рады, если нам удастся получить награду хотя бы в одной из этих трёх номинаций», — сказал Антон Красовский.

    Фильм «Сёстры» претендует на победу в номинации «Документальный фильм» (диджитал-СМИ). Картина рассказывает о медицинских сёстрах, которые вместе с врачами находятся на передовой борьбы с пандемией — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными. Авторы идеи фильма — Антон Красовский и главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

    В финал категории «Документальный фильм» (телевидение) вышла также картина «COVID-19. Невыжившие» о первых жертвах коронавируса. Фильм входит в документальный цикл «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», который рассказывал о коронавирусной инфекции COVID-19 с начала её распространения в России. 

    Сам журналист, в свою очередь, номинирован на «ТЭФИ-Мультимедиа» в категории «Интервьюер» (телевидение). Антон Красовский ведет авторскую программу «Антонимы» — ежедневные интервью на острые темы. Программа выходит на YouTube-канале «RT Россия».

    Ранее фильмы из серии «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским» завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа «Антонимы» также получила специальный приз Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить