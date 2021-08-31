Журналист RT Антон Красовский — в финале премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» с авторской интервью-программой «Антонимы». В финал премии также вышли его фильмы «Сёстры» и «COVID-19. Невыжившие».

«Мы два года провели в «красных зонах» ковидных больниц. Мы видели человеческие трагедии, смерти, радости, выздоровления и возвращения с того света. Каждый из тех, кто снимал с нами в этих больницах, переболел COVID-19, а некоторые переболели очень сложно. Мы будем рады, если нам удастся получить награду хотя бы в одной из этих трёх номинаций», — сказал Антон Красовский.

Фильм «Сёстры» претендует на победу в номинации «Документальный фильм» (диджитал-СМИ). Картина рассказывает о медицинских сёстрах, которые вместе с врачами находятся на передовой борьбы с пандемией — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными. Авторы идеи фильма — Антон Красовский и главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

В финал категории «Документальный фильм» (телевидение) вышла также картина «COVID-19. Невыжившие» о первых жертвах коронавируса. Фильм входит в документальный цикл «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», который рассказывал о коронавирусной инфекции COVID-19 с начала её распространения в России.

Сам журналист, в свою очередь, номинирован на «ТЭФИ-Мультимедиа» в категории «Интервьюер» (телевидение). Антон Красовский ведет авторскую программу «Антонимы» — ежедневные интервью на острые темы. Программа выходит на YouTube-канале «RT Россия».

Ранее фильмы из серии «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским» завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа «Антонимы» также получила специальный приз Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».