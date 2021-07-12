В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о «дельта»-штамме коронавируса

Короткая ссылка
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют новый фильм «Индийский штамм. Дельта».

В новом фильме из цикла «Эпидемия» Красовский снова отправился в «красную зону».

Он посетил временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом в ледовом дворце «Крылатское». В госпитале более 1 тыс. коек, среди пациентов много тех, кто моложе 40 лет, но при этом всего десять из них ранее проходили вакцинацию от COVID-19.

В фильме рассказывается, почему индийский штамм коронавируса так опасен, спасут ли от него уже созданные вакцины и что может остановить третью волну пандемии.

В декабре 2020 года вышел фильм Красовского «Коронавирус в Сибири. Скандал со скорыми в Омске».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить