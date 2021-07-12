В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о «дельта»-штамме коронавируса

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют новый фильм «Индийский штамм. Дельта».

В новом фильме из цикла «Эпидемия» Красовский снова отправился в «красную зону».

Он посетил временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом в ледовом дворце «Крылатское». В госпитале более 1 тыс. коек, среди пациентов много тех, кто моложе 40 лет, но при этом всего десять из них ранее проходили вакцинацию от COVID-19.

В фильме рассказывается, почему индийский штамм коронавируса так опасен, спасут ли от него уже созданные вакцины и что может остановить третью волну пандемии.

В декабре 2020 года вышел фильм Красовского «Коронавирус в Сибири. Скандал со скорыми в Омске».