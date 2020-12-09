В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о ситуации в Омской области

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Коронавирус в Сибири. Скандал со скорыми в Омске».

Зрители узнают, почему в регионе неотложка доезжает на вызов за 20 минут, а ждать её приходится иногда по несколько часов, хватает ли лекарств и аппаратов ИВЛ в больницах, насколько сложно сделать КТ и почему одноразовые средства индивидуальной защиты в стационарах могут использоваться не один раз.

«Поговорили об этом с губернатором Омской области Александром Бурковым, главврачом Станции скорой помощи, с омскими фельдшерами, врачами и пациентами», — говорится в описании к фильму.

Ранее в рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о работе Елизаветинской больницы.