Проект RT Россия «Антонимы» получил спецприз премии «Золотой луч»

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Проект RT Россия «Антонимы» получил специальный приз XII Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».
Проект RT Россия «Антонимы» получил спецприз премии «Золотой луч»
  • ©golden-ray.tv

«Антонимы» удостоены награды за лучший видеоблог как проект традиционного СМИ.

Лауреатов премии объявили в четверг, 10 июня, на торжественной церемонии в Москве.

Премия «Золотой луч» учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Для участия в конкурсе было принято более 100 заявок. Участниками могли стать телеканалы, транслируемые на территории России на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет, иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом, а также производители/дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов. 

«Антонимы» — ежедневные интервью с Антоном Красовским. Он приглашает на разговор тех, кто имеет непосредственное отношение к информационной повестке.

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