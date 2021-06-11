Проект RT Россия «Антонимы» получил спецприз премии «Золотой луч»
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«Антонимы» удостоены награды за лучший видеоблог как проект традиционного СМИ.
Лауреатов премии объявили в четверг, 10 июня, на торжественной церемонии в Москве.
Премия «Золотой луч» учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Для участия в конкурсе было принято более 100 заявок. Участниками могли стать телеканалы, транслируемые на территории России на русском языке посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет, иностранные телеканалы, вещающие на русском языке за рубежом, а также производители/дистрибьюторы телевизионного контента для неэфирных каналов.
«Антонимы» — ежедневные интервью с Антоном Красовским. Он приглашает на разговор тех, кто имеет непосредственное отношение к информационной повестке.