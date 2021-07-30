RT открывает приём заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2021

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году премия проводится в четвёртый раз.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:

— «Лучшая работа из зоны конфликта: текст»;

— «Лучшая работа из зоны конфликта: видео»;

— «После войны: текст/видео» — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни. Номинация будет представлена впервые.

Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards — 2021 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

Подать заявку можно на сайте — https://award.rt.com. Победители будут объявлены 30 ноября.

В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран.

Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.