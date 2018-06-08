В День России фильм RT про Крымский мост покажут в московских парках

Специальный показ документального фильма RT «Мост», посвящённого строительству самого длинного в РФ моста — Крымского, пройдёт в День России в летних кинотеатрах парков «Фили» и «Красная Пресня» при поддержке «Мосгорпарка». RT вёл съёмки на протяжении трёх лет и запечатлел грандиозную стройку — с первых свай до проезда первых автомобилей. В этих московских парках также будет проходить выставка фотографий, сделанных корреспондентами телеканала RTД во время съёмок фильмов в различных регионах России.

Сюжет фильма RT построен вокруг тех, кто причастен к возведению моста, людей по обе стороны Керченского пролива, а главным героем стал сам Крымский мост. Зрители увидят его не только глазами местных жителей и строителей — депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и певица Алёна Свиридова, уроженка Керчи, появляются в кадре в качестве ведущих.

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После показа документального фильма «Мост» 12 июня в парке «Фили» зрители смогут пообщаться с его авторами и певицей Алёной Свиридовой.

«Я получила уникальный опыт во время съёмок фильма телеканала RT. Вряд ли я бы когда-либо проехалась из Алушты до Тамани на фуре и ушла на рассвете в море с рыболовецким судном. Я счастлива, что построили Крымский мост. Теперь мне будет гораздо удобнее добираться до моего домика в Керчи. Путь из Анапы по мосту намного быстрее, красивее и романтичнее!» — сказала певица Алёна Свиридова.

«У Алёны Свиридовой была сложная задача — показать малоизвестные места Керченского полуострова. Южный берег Крыма стал классикой, а восток — практически неизведанная земля. Я, например, никогда не слышал про грязевое озеро Чокрак, а Алёна у нас в нём героически искупалась», — говорит автор фильма «Мост» Андрей Молодых.

«Мы условно поделили фильм на две части: техническую и жизненную. В технической части простым языком рассказано об очень сложных вещах — за это отвечал Николай Валуев. Мне, например, очень нравится эпизод, где вязальщицы арматуры учат Николая делать каркас. Монументальный Валуев пытается завязать крючком маленькую проволочку. Это практически подвиг», — продолжает Андрей Молодых.

«Мы рады предоставить гостям наших парков возможность посмотреть фильм в День России на больших экранах под открытым небом, чтобы оценить масштабы строительства. Открытие Крымского моста, без сомнения, историческое событие, и мы приглашаем всех в наши парки увидеть своими глазами, как это было», — отметил представитель «Мосгорпарка».

Фильм RTД рассказывает и о судьбах тех, кто живёт недалеко от Крымского моста. «Наши герои сталкиваются с обычными проблемами, которые отчасти были связаны с отсутствием быстрой переправы через пролив. Мы очень старались показать простую, повседневную жизнь вокруг моста», — говорит режиссёр фильма «Мост» Александр Панов.

Показ фильма «Мост» пройдёт 12 июня в парках «Фили» и «Красная Пресня» в 20:30.

При поддержке Департамента культуры города Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк»