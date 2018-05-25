Опубликован трейлер к фильму RTД про Крымский мост

На сайте документального телеканала RTД опубликован трейлер к фильму «Мост». Он рассказывает, как проходила одна из самых масштабных строек России — возведение Крымского моста. В главных ролях в фильме снялись Николай Валуев и Алёна Свиридова.

Сколько времени краснодарские и крымские семьи тратили, чтобы добраться друг к другу в гости через порт «Кавказ»? Как строителям удалось подогнать арку Крымского моста весом 6 тысяч тонн и поднять её на высоту в 35 метров? Почему мост построен не в самом узком месте Керченского пролива? Съёмочная группа RTД отвечает на все эти вопросы в документальном проекте «Мост». Авторы фильма Александр Панов и Андрей Молодых также приводят статистику строительных расходов при возведении моста.

Съёмки велись в течение трёх лет, с самого начала строительства Крымского моста. В фильме два главных героя. Боксёр и депутат Госдумы России Николай Валуев примерил на себя роль обычного рабочего. Вместе со всеми он забивает сваи, заливает бетон, носит дорожные ограждения и мешки со строительными материалами. Певица Алёна Свиридова показывает самые интересные, неизвестные туристам места в Крыму и знакомит с жителями полуострова. Крым Свиридова знает не понаслышке: она родилась в Керчи и проводит там много времени. Певица также пробует себя в роли татарской свахи, показывает жизнь обычной керченской семьи и посещает грязевой курорт.

Вскоре после того, как по мосту на КамАЗе проехал президент России Владимир Путин, главные герои фильма пробуют преодолеть мост лично. И засекают время — 17 минут, 19 километров вместо долгих часов и километров на машине и пароме через порт «Кавказ». Встретятся ли они на мосту и что произойдёт во время поездки? Обойдёмся без спойлеров.

Премьера фильма «Мост» состоится 26 мая в эфире RTД.