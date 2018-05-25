«Самый масштабный проект в России»: RTД раскрывает малоизвестные подробности строительства Крымского моста

26 мая RTД представит новый документальный фильм о строительстве Крымского моста. Работа над лентой началась с момента «закладки первого камня» и продолжалась до открытия движения по автомобильной ветке. Участие в съёмках приняли экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев и певица Алёна Свиридова. Зритель увидит все этапы возведения этого грандиозного сооружения. Но главное в картине — не хроника событий, а человеческие истории строителей и жителей Тамани и Керчи. Как Крымский мост изменил судьбы людей — в материале RT.

26 мая выходит документальный фильм RTД о строительстве Крымского моста. Работа над картиной началась три года назад, с закладки первого камня, и завершилась открытием движения по автомобильной ветке. В качестве ведущих в картине выступили экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев и певица Алёна Свиридова.

Валуев примерил на себя костюм строителя и принял участие во всех этапах возведения этого грандиозного сооружения — крутил болты, заливал бетон, варил сваи и даже устанавливал дорожные ограждения, с лёгкостью вскидывая на плечо 50-килограммовые конструкции. Народный избранник проводит зрителя по всему большому строительному пути. А Свиридова, уроженка Керчи, выступает в роли гида по малоизвестным достопримечательностям Крыма.

Но главными героями ленты стали строители моста и жители Тамани и Керчи. В фильме переплетены две сюжетные линии, которые руководитель RTД Екатерина Яковлева условно называет «жизнь» и «стройка».

«С одной стороны, это люди со своими невероятными историями, которые развиваются на протяжении трёх лет. Учитывая, что в Тамани и Керчи народ удивительно колоритный, мы решили на этом сыграть. С другой — мост. Он тоже герой», — рассказала она инфоцентру «Крымский мост».

Судьба человека

В ходе картины перед зрителем разворачиваются судьбы трёх крымчан: дальнобойщицы Юлии из Евпатории, «простого таманского программиста» Ришата и пенсионерки тёти Иры.

На Юлиных хрупких плечах лежит задача по снабжению Крыма. До запуска моста ей приходилось непросто. Сообщение с полуостровом шло через паромную переправу. И порой ожидать своей очереди приходилось целую неделю из-за непогоды и перегруженности. Поэтому окончания строительства она ждала с особым нетерпением. Обо всём этом она поведала Алёне Свиридовой, пока они вместе колесили на фуре.

Свиридова поучаствовала в судьбе ещё одного героя — Ришата, который в поисках невесты несколько раз отправляется в Крым. Певица даже выступила в роли свахи, и в конце концов её усилия увенчались успехом. За время съёмок и строительства моста Ришат успел найти любимую, жениться и стать отцом чудесной дочки.

Ещё одна героиня — пенсионерка тётя Ира, чьи родственники живут в Керчи, а сама она — в Тамани. Чтобы навестить родню, ей приходилось совершать утомительные путешествия в объезд — путь через паромную переправу занимал много часов. После возведения моста её мытарства закончились.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Фильм рассказывает не только о титанической стройке — Крымский мост стал самым длинным мостом в России, — но и о том, каким образом он изменил жизни людей.

«Нас удивило то, насколько реально изменилась жизнь наших героев. Мы за последние две недели стали свидетелями этому. Ришат каждые выходные ездит из Тамани в Крым к родственникам. Тётя Ира, одна из главных героинь фильма, женщина уже в преклонном возрасте, которой трудно было добираться до сестры в Керчи, теперь тоже постоянно туда ездит. Алёна Свиридова сама мне рассказывала, насколько она рада, и это по ней видно. Сейчас она прилетает в Анапу, едет по чудесной, прекрасной дороге, и с момента прилёта через 40 минут она уже в Керчи», — поделился впечатлениям режиссёр ленты Александр Панов.

После съёмок авторы продолжают поддерживать связь с героями ленты.

«За кадром осталась судьба нашей дальнобойщицы Юли. А её бизнес пошёл в гору. Фуры по Крымскому мосту ещё не пустили, кажется, осенью запустят, она теперь на маленькой машинке ездит из Тамани в Крым и обратно, доставляет товары и продукты. Все обсуждают, что из-за моста цены в Крыму упадут, все этого ждут», — рассказал Панов.

Есть в фильме и забавные моменты. Так, участников съёмок удивило большое количество дельфинов около моста.

«Больше всего меня поразили дельфины. Ты едешь по Крымскому мосту, куда бы ты ни посмотрел — везде дельфины. Это тебя очень радует. Дельфины стали не редким явлением, а повседневной жизнью моста», — рассказал автор картины Андрей Молодых.

Правда, Николай Валуев объяснил это явление довольно прозаично: оказывается, сваи моста стали комфортной средой обитания планктона, рыбы и, как следствие, дельфинов.

Космический масштаб

Не обошли стороной авторы фильма и технические стороны строительства. Они рассказали, например, о выборе места для возведения моста. На непрофессиональный взгляд, логично было бы забить сваи в районе действующей паромной переправы Порт Кавказ — Порт Крым, где Керченский пролив куда более узок, чем в районе косы Тузла, объясняет зрителям Николай Валуев. Но инженеры рассчитали, что в районе переправы на опоры моста во время ледохода будет оказываться слишком большое давление. Поэтому выбор был сделан в пользу широкого, но безопасного участка.

Строительство Крымского моста можно назвать «стройкой века»: в течение одних только суток в этом процессе были задействованы более десяти тысяч человек, две сотни единиц техники и ещё не менее двадцати плавсредств. Работы велись 816 дней, не останавливаясь ни на день. Только для армирования пролётов моста потребовалось 13 тыс. км арматуры. Не случайно один из героев картины называет Крымский мост «самым масштабным проектом в России».

Оценить всю грандиозность работ смогли и космонавты — они наблюдали за стройкой с МКС.

Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая с опережением графика на полгода. В церемонии приняли участие рабочие и президент России Владимир Путин. Глава государства проехал за рулём КамАЗа из Кубани в Керчь, возглавив колонну строительной техники из 35 машин. Автомобили пересекли мост длиной в 19 км всего за 16 минут.

«Это чудо свершилось», — сказал президент России Владимир Путин, поблагодарив строителей за их труд.

Переправа через Керченский пролив состоит из автомобильной и железной дорог. Предполагается, что движение поездов будет запущено в конце 2019 года.

Фильм «Мост» смотрите с 26 числа на сайте RTД.