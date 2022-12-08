Корреспонденты RT на испанском завоевали три премии Клуба журналистов Мексики

Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семён Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико.

Международную премию в области журналистики получили корреспонденты RT на испанском — Борис Кузнецов, Семён Сендеров и Маурисио Ампуэро — за освещение специальной военной операции на Украине.

«Мы очень признательны Клубу журналистов за высокую оценку работы. Наши журналисты рассказывают то, что видят своими глазами. Нередко для этого приходится рисковать жизнью», — отметила руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.

RT стал 14-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики. Годом ранее награды завоевали информационно-аналитическая программа Ahí les va и документальный репортаж RT Reporta о торговле людьми в штате Флорида, США.

В 2019 году RT получил две награды, в том числе «За рост в области мультимедиа и разнообразие контента высокой социальной значимости». В 2017 году RT на испанском стал обладателем четырёх премий, в том числе «За рост и борьбу за свободу слова» и «За вклад в многообразие точек зрения». В 2016 году телеканал получил премию «За лучшее информационное освещение». Также RT на испанском дважды был признан лучшим телевизионным каналом.

RT вошёл в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки (по данным исследования Ipsos). Сайт RT на испанском обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.