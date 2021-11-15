«Взгляд в будущее»: образовательное пространство «Росатома» в Нижнем Новгороде названо в честь Андрея Сахарова

В Нижнем Новгороде состоялась церемония присвоения академии «Маяк» имени лауреата Нобелевской премии мира академика Андрея Сахарова. В мероприятии приняли участие президент РАН Александр Сергеев, глава «Росатома» Алексей Лихачёв, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и внучка Сахарова Марина Сахарова-Либерман. Собравшиеся напомнили о неоценимом вкладе учёного в обороноспособность страны, развитие атомной отрасли и фундаментальную науку.

Нижегородская академия «Маяк» получила название в честь выдающегося учёного, создателя советского водородного оружия Андрея Сахарова. Церемония состоялась 10 ноября по инициативе «Росатома». Мероприятие стало финалом празднования 100-летия со дня рождения Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде.

Академия имени Сахарова

На мероприятии выступил глава «Росатома» Алексей Лихачёв. В своей речи он напомнил, что имя Андрея Сахарова «неразрывно связано с величайшими научными открытиями XX века».

«Его достижения внесли решающий вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, стали прорывом в атомной науке и дали мощный импульс развитию советского атомного проекта», — подчеркнул Лихачёв.

Он пояснил, что госкорпорация «Росатом» решила назвать свой образовательно-культурный центр в Нижнем Новгороде в честь Сахарова в знак «глубокого уважения к заслугам этого замечательного человека».

Марина Сахарова-Либерман, президент РАН Александр Сергеев и глава Росатома Алексей Лихачёв на церемонии присвоения имени Андрея Сахарова Академии "Маяк"

© Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Напомним, академия «Маяк» — проект госкорпорации «Росатом». Образовательный центр занял историческое здание банка купцов Рукавишниковых на Нижневолжской набережной. На площадке будут проходить лекции, экспозиции, мастер-классы и другие мероприятия.

Именно в нижегородском Сарове (в советский период город именовался Арзамас-11) под руководством Андрея Сахарова был разработан и реализован проект термоядерной бомбы. Успешное испытание нового оружия состоялась уже 12 августа 1953 года. В том же году Сахаров защитил докторскую диссертацию и был избран членом Академии наук СССР.

Физик продолжил работу над совершенствованием водородного боеприпаса. В 1954 году Сахаров предложил новую конструкцию бомбы, которая была испытана в 1955-м — этот момент считается завершающим этапом разработки термоядерного оружия.

Сейчас в Сарове действует Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики.

«Понимал и готовил будущее»

Инициатива присвоения имени великого советского учёного нижегородской академии «Маяк» принадлежала «Росатому». Об этом рассказал во время торжественной церемонии президент РАН Александр Сергеев. В своей вступительной речи академик напомнил, что в 2021 году как в России, так и за рубежом прошло много мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Но идея присвоить академии «Маяк» имя учёного возникла спонтанно. Она была поддержана как в оргкомитете празднования, так и органами власти.

Здание Академии "Маяк" в Нижнем Новгороде

© Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

«Это свидетельствует о том, что в нашей стране все — и учёные, и обычные люди, и руководство страны — имеют общее единое отношение к Андрею Дмитриевичу. Это человек, который в значительной степени способствовал созданию отечественной атомной отрасли, щита обороноспособности страны. Сахаров, безусловно, был визионером, он понимал и готовил будущее. Академия «Маяк» — это тоже взгляд в будущее», — подчеркнул Сергеев.

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Напомним, что творец самого разрушительного оружия в истории человечества Андрей Сахаров впоследствии стал борцом за разоружение и права человека и получил Нобелевскую премию мира.

При этом появление в арсенале СССР термоядерного и ядерного оружия стало условием для поддержания баланса между крупнейшими державами и долгие десятилетия удерживало Москву и Вашингтон от возможных прямых конфликтов.

Как пояснил во время церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в работе образовательного центра «Росатома» будут задействованы передовые технологии, предусмотрены также интерактивные зоны со свободным посещением. В качестве примера Никитин привёл международный форум-диалог «Наука за мир и развитие», проведение которого было также намечено на 10 ноября.

На церемонии выступила и внучка академика Сахарова — Марина Сахарова-Либерман. Она напомнила, что прославленный учёный был не только конструктором, но и исследователем-теоретиком, который внёс огромный вклад в фундаментальную науку.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

© Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

К примеру, к научным достижениям Сахарова относятся метод получения сверхсильных магнитных полей, идея создания токамака, а также идея мюонного катализа, которая легла в основу целого направления физики.

«Я надеюсь и верю, что академия «Маяк», получившая имя Сахарова, поможет самореализации и образованию новой плеяды замечательных инженеров и учёных», — подчеркнула внучка академика.