«2021 год — год новых стратегий»: руководитель mkb private bank Юрий Бабин о работе подразделения и планах на будущее

В 2020 году mkb private bank нарастил портфель средств состоятельных клиентов почти на треть, а вложения в инвестиционные продукты увеличились на 50%. Об особенностях работы с состоятельными клиентами, нефинансовой поддержке, а также о том, какие банковские продукты пользуются особой популярностью, в эксклюзивном интервью RT рассказал руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами МКБ Юрий Бабин.

— Каких результатов в работе mkb private bank удалось добиться в 2020 году? Наверняка вы уже подвели итоги?

— Год был насыщенным и нестандартным как для нашей страны, так и для всего мира. Несмотря на сложности, с которыми все мы встретились, могу отметить ряд позитивных бизнес-результатов, благодаря которым мы можем в полной мере представлять клиентам классические банковские продукты, инвестиционно-страховые услуги, а также нефинансовые сервисы.

Достаточно серьёзно была доработана продуктовая линейка и расширена география нашего присутствия. Доля инвестиционных продуктов в портфеле клиентов выросла на 50%. При этом портфель под управлением вырос более чем на треть. Кроме того, на сегодняшний день мы провели серьёзную цифровизацию бизнеса. Для нас это значимые победы, поскольку мы достаточно молодое подразделение, но уже имеющее своё место на рынке.

— Действительно, вы относительно молодой банк для сегмента private, но уже довольно популярны на рынке и показываете хорошие результаты. В чём основные преимущества mkb private bank перед конкурентами?

— Так как МКБ — частный банк, не имеющий ограничений по работе на западных рынках, в отличие от ряда других крупных игроков, у нас есть реальная возможность обеспечить индивидуальные предложения в зависимости от целей конкретного человека. Вокруг каждого клиента мы построили команды, постоянно поддерживающие его в любых жизненных ситуациях — по текущему банковскому обслуживанию, инвестиционным вложениям, небанковским услугам.

Также относительно других участников у нас комфортный входной порог — 20 млн рублей, а полностью бесплатное обслуживание начинается от 50 млн рублей.

Нами разработана уникальная продуктовая линейка в зависимости от образа жизни и источника капитала. Например, в особую группу выделены профессиональные спортсмены. Мы помогаем им сберечь и преумножить доходы, полученные на пике спортивной карьеры. Чтобы иметь надёжный фундамент в будущем, им важно сейчас грамотно вложить накопления. При этом в силу возраста и загруженности на тренировках опыта работы с деньгами у многих из них мало, поэтому мы ещё и вовлекаем спортивных звёзд в образовательную программу, финансовый ликбез.

— Вы провели ребрендинг офиса в Москве и открыли первый офис в Санкт-Петербурге. Какие ещё планы по расширению намечены на ближайшее время?

— Открытие офиса в Санкт-Петербурге — для нас это достаточно серьёзный результат, к которому мы долго шли. Теперь наши клиенты, которые ранее приезжали в Москву, могут обслуживаться у себя дома, чего мы и хотели добиться.

Кроме того, открытие обновлённого офиса в Москве на Цветном бульваре позволяет клиентам, минуя все стандартные пути, проходить к нам напрямую, встречаться и разговаривать с нами в комфортных и полностью конфиденциальных условиях.

Юрий Бабин об открытии новых офисов mkb private bank

У нас большие планы по развитию. Так, уже в следующем году надеемся открыть штаб-квартиру в Москве. Это будет отдельно стоящее здание — особняк, где наши клиенты смогут решить все свои вопросы в спокойном режиме. Кроме того, мы думаем над выходом в несколько новых регионов в 2022 и 2023 годах. Так что есть над чем работать.

— МКБ запустил новую инвестиционную платформу «МКБ Инвестиции». Какой инструментарий предоставлен клиентам для выхода на фондовый рынок?

— Платформа «МКБ Инвестиции» — это тоже важный итог года для нашего банка. Она объединяет услуги по трём основным линиям: классический брокеридж, доверительное управление и финансовое консультирование. В рамках работы площадки клиенты получают специально разработанное онлайн-приложение «МКБ Инвест» или могут воспользоваться брокерским разделом внутри банковского приложения.

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Клиентам доступен широкий спектр инструментов для торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах: акции российских и иностранных компаний, облигации, валютно-конверсионные операции, внебиржевой рынок. Значительным плюсом является полностью электронный документооборот, а также отсутствие биржевой комиссии и комиссии за учёт ценных бумаг.

— Какие инвестиционные инструменты особенно востребованы среди вашей категории клиентов? И что, на ваш взгляд, с ними будет в следующем году?

— Думаю, следующий год станет годом новых стратегий и роста интереса к инвестиционным продуктам. Если буквально несколько лет назад их воспринимали как дополнение, то теперь возможность инвестирования в классическом банке для многих входит в число основных финансовых инструментов.

Доля инвестиционных продуктов в общем портфеле наших клиентов ежегодно растёт. Наиболее популярным среди наших клиентов являются облигации — прежде всего, это евробонды, поскольку вложения в них помогают в какой-то степени диверсифицировать валютные риски. Есть и те, кто инвестирует в акции, считая российский рынок серьёзно недооценённым.

Юрий Бабин о популярных инвестиционных инструментах

Отдельное и новое для нас направление — это золотые монеты. Мы открыли его месяц назад и стартовали динамично. Также в диалоге с клиентами по-прежнему одной из ключевых тем остаются классические депозиты. Думаю, эти предпочтения сохранятся и в следующем году.

— Какие нефинансовые продукты на сегодняшний день предлагает банк?

— Мы работаем в классической составляющей с точки зрения сопровождения бизнеса и личных вопросов клиентов. Речь идёт о налоговой помощи и поддержке в юридических вопросах, которые рано или поздно возникают у всех клиентов. В этом смысле мы всегда готовы помочь и указать верное направление.

Юрий Бабин о нефинансовых продуктах банка

Также предоставляем помощь в ситуациях, связанных со страхованием, образованием детей и составлением отчётности, что особенно важно с учётом изменений в валютном регулировании и налоговом законодательстве. В этом смысле наша задача — сберечь время клиентов.

Помимо этого, помогаем в решении вопросов наследования, брачного раздела имущества. Таких вещей довольно много, в связи с чем мы активно развиваем новый для нас сектор — family office.

— Могли бы вы рассказать о ключевых намеченных планах на 2021 год?

— Для нас как для молодого бренда особенно важно развитие стратегических инициатив. Одним из ключевых событий следующего года станет создание нового пространства — нашей первой штаб-квартиры. Нам предстоит большое строительство, а это любопытное и не самое простое занятие, тем более в текущей ситуации.

Мы будем дорабатывать линейку наших продуктов в соответствии с реалиями рынка. Более того, с учётом особенностей нашего продуктового ряда мы думаем, что количество клиентов, пользующихся нашим предложением, будет увеличиваться — как с точки зрения депозитной составляющей, так и с точки зрения кредитования.