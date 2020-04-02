На страже здоровья: «Капитал Лайф Страхование Жизни» обеспечила своих клиентов дистанционной медициной

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Ярослав Родин
Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») на нерабочей неделе с 1 по 5 апреля открыла для своих клиентов и членов их семей регистрацию на сайте KAPLIFE.RU для организации круглосуточных удалённых консультаций клиентов с врачами.
На страже здоровья: «Капитал Лайф Страхование Жизни» обеспечила своих клиентов дистанционной медициной
  • © Компания КАПИТАЛ LIFE

Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») на нерабочей неделе с 1 по 5 апреля открыла для своих клиентов и членов их семей регистрацию на сайте KAPLIFE.RU для организации удалённой коммуникации и консультации клиента с врачом.

Пройдя регистрацию на специальной странице сервиса «Онлайн Телемед» на сайте компании и проведя минимальный платёж 1 рубль, клиенты получают полный доступ к функционалу сервиса на семь дней. Сервис позволяет получить консультации терапевтов и педиатров 24 часа в сутки без какой-либо дополнительной оплаты и без необходимости выходить из дома.

«Перед каждым из нас сейчас стоит важная задача: защитить здоровье — своё и своих родных. И в условиях режима самоизоляции мы хотим помочь нашим клиентам чувствовать себя более защищёнными», — отмечает Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE.

Кроме того, для оперативного оформления страховой выплаты в КАПИТАЛ LIFE действует онлайн-сервис: подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату можно не выходя из дома — обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн: на сайте и у банков — партнёров страховщика.

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