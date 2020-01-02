Гендиректор Медиакорпорации Китая: западные СМИ «превращают новости о КНР в романы»

1 января 2020 года на американском портале U.S. Commerce News вышла статья «Глава Медиакорпорации Китая: сообщения некоторых западных СМИ о событиях в Китае похожи на вымыслы из разряда художественной прозы». Автор напомнил новогоднее обращение Шэнь Хайсюна к зарубежной аудитории, в котором он подвёл итоги сотрудничества Медиакорпорации Китая с коллегами 150 мировых СМИ.

Глава крупнейшей информационной платформы Китая отметил, что некоторые западные СМИ освещают китайские события с предубеждением, критикуя их за лживую информацию, что идёт вразрез с нормами деятельности информационного распространения, основанными на объективности и справедливости.

«Однако я с сожалением замечаю, что некоторые западные СМИ по неизвестным причинам, рассказывая о важных событиях в Китае, проявляют «произвольную слепоту», выдают новости, основанные на обрывочных сведениях, сплетнях и ложных слухах. Это приводит к грубым искажениям правды и фактов, а некоторые новостные сообщения похожи на вымыслы из разряда художественной прозы», — заявил Шэнь Хайсюн.

Он также отметил, что факты — это основа информирования; если рассказывать о событиях, исходя из домыслов, путать выпуск новостей с написанием романа, то это нанесёт серьёзный урон степени общественного доверия любого СМИ. Поэтому предостережение о необходимости придерживаться профессиональной этики адресовано всем тем, кто руководит медиаструктурами.

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По мнению автора статьи, глава Медиакорпорации Китая не назвал конкретные критикуемые им медиаструктуры, однако этот список можно примерно составить на основе раскритикованных со стороны CCTV в минувшем году. Большинство из них, по мнению Медиакорпорации Китая, со «скрытыми намерениями» «распространяло слухи» при освещении таких прошлогодних событий в КНР, как пересмотр закона об экстрадиции в Сянгане (Гонконге), обнаружение мёртвых мигрантов в кузове грузовика в британском Эссексе, работа с населением уйгурской национальности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шэнь Хайсюн в своем новогоднем обращении привёл цитату английского писателя XVIII века Уильяма Хэзлитта: «Предубеждение — дитя невежества». Этой цитатой он хотел подтвердить важность и актуальность стремления СМИ к правдивому информированию и искоренению предубеждений. Обозреватели считают, что глава китайской Медиакорпорации этой цитатой «дал пощёчину» британским СМИ. Авторы статьи также подчеркнули обещание, которое дал в своём новогоднем обращении Шэнь Хайсюн: Медиакорпорация Китая «продолжит придерживаться объективного и справедливого подхода в информационном распространении, чтобы донести до международного сообщества голос правды, основанной на фактах, голос справедливости!»

Напомним, что Медиакорпорация Китая образована на основе слияния Центрального телевидения Китая, Международного радио Китая и Центрального народного радио. Шэнь Хайсюн многократно подчёркивал необходимость воспользоваться возможностями, которые несёт эпоха интернета. Он полагает, что в нынешнюю эпоху «тех, кто не стремится вперёд, ждёт откат, а медленное продвижение — это тоже регресс». Шэнь Хайсюн подчеркнул, что его команда придерживается развития за счёт инноваций и ускоренными темпами стремится стать первоклассной мировой медиаструктурой нового типа в русле пожелания председателя Си Цзиньпина «на основе правильного подхода стремиться к инновации, надлежащим образом создавать и использовать новые медиа и новые платформы информационного распространения».

В статье отмечено, что, несмотря на то что Медиакорпорация Китая образовалась лишь два года назад, она успешно занимается инновационной деятельностью, каждое инновационное мероприятие сопровождается огромным медиаэффектом. В уходящем году была разработана и запущена единственная в Китае ведущая государственная медиалаборатория по производству и распространению аудиовизуального контента сверхвысокого разрешения; была создана новая медийная площадка 5G «Яншипинь» («Видеоконтент Медиакорпорации»), представлено более 200 рубрик и программ высокого качества.

Шэнь Хайсюн многократно подчёркивает «всесторонний, объективный и справедливый подход в освещении актуальных общемировых проблем», «устранение барьеров и предрассудков» и другие подходы, из чего следует, что крупные китайские медиаплощадки позиционируют себя как передовые средства массовой информации общемирового значения. Это уже не только инструменты внешнего распространения, рассказывающие о событиях в Китае, китайские медиа меняют медиапространство всего мира. По словам авторов статьи, в мире «появился новый медиаигрок, обладающий профессионализмом и конкурентоспособностью». Означает ли это окончание эпохи «информационной монополии западных медиа»? Если да, то это прекрасная новость для огромной аудитории новых экономических субъектов.