Гендиректор Медиакорпорации Китая: в новостях о Сянгане западные СМИ «перегибают палку»

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн считает, что события в Сянгане усилили сплочённость китайского общества и наглядно продемонстрировали преимущество китайской социалистической модели по сравнению с её капиталистическим антиподом.

По информации двуязычного китайско-итальянского новостного мобильного приложения, 15 декабря генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн дал эксклюзивное интервью телеканалу крупнейшего итальянского коммерческого медиахолдинга Mediaset TGCOM 24.

«Они снимают только ответные действия полицейских»

Когда ведущий спросил, являются ли сообщения китайских и западных СМИ о Сянгане правдивыми и объективными, Шэнь Хайсюн сказал, что в новостях о Сянгане некоторые западные СМИ «перегибают палку», потворствуя одной из сторон.

«Например, они не показывают противоборство молодых людей с полицией и простыми людьми, а снимают только ответные действия полицейских, а потом говорят, что полиция избивает студентов. В Сянгане правовое общество, как же в этом случае полиция может специально заниматься избиением студентов!?», — сказал Шэнь Хайсюн.

«Факт в том, что эти молодые люди сначала совершили противоправные действия. Сегодня события в Сянгане постепенно сходят на нет. В этом процессе центральное правительство строго придерживается основного политического курса «одна страна — две системы», — отметил Шэнь Хайсюн.

«В то же время я считаю, что общественное недовольство некоторых молодых сянганцев в полной мере продемонстрировало крайний характер социального устройства капиталистической системы и разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Почему Шэньчжэнь, который находится по другую сторону Сянгана, прекрасно развивается, даже обгоняя Сянган по ВВП? », — задал риторический вопрос Шэнь Хайсюн. «В этом как раз и проявились преимущества социалистического строя с китайской спецификой», — добавил он.

«События в Сянгане позволили различным слоям общества континентального Китая еще лучше осознать, что надо дорожить нынешним общественным устройством, высоко ценить нынешние условия развития, упорно работать, заниматься экономикой, укрепляя уверенность в собственных силах», — подытожил генеральный директор Медиакорпорации Китая.

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что «события в Сянгане — это плохо, но, говоря об общественности континентального Китая, сейчас еще более укрепились всеобщее единение и сплоченность».