Вспышка ОРВИ в России: как уберечься от болезни

Любое заболевание проще предупредить, чем вылечить. Каждую осень грипп становится лидером заболеваний, и тем, кто не успел вовремя сделать прививку, необходимо надёжное профилактическое средство.

В России зафиксированы вспышки ОРВИ. В Воронеже число заболевших за неделю выросло на 33,2%. Врачи рекомендуют не забывать о профилактике.

Существует несколько способов предупреждения сезонных обострений ОРВИ и гриппа, в том числе здоровый образ жизни, вакцинация и приём противовирусных препаратов. Профилактический курс противовирусного препарата «Кагоцел» способствует снижению вероятности простуды и гриппа. Препарат выпускается для взрослых и детей старше трёх лет.

«Кагоцел» оказывает противовирусное действие даже в начале заболевания, если начать лечение не позднее четырёх дней после появления первых симптомов. Кроме того, препарат способствует снижению риска осложнений. Профилактическая и лечебная схемы приёма подробно описаны в инструкции препарата. Имеются противопоказания, поэтому перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.