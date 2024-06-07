«Это часть нашей стратегии»: в Трансмашхолдинге заявили о полной технологической независимости

Трансмашхолдинг (ТМХ) и Федеральная пассажирская компания подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ. В рамках соглашения планируется производство пассажирских вагонов, которые будут двигаться со скоростью 200 км/ч. В ТМХ при этом рассказали о снижении зависимости от западных технологий и об активной работе на зарубежных рынках.

С 5 по 8 июня в России проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. На полях мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Трансмашхолдингом и Федеральной пассажирской компанией. В рамках инициативы планируется формирование перспективной маршрутной сети, а также разработка и производство пассажирских вагонов, которые могут двигаться со скоростью 200 км/ч.

Как рассказал RT генеральный директор ТМХ Кирилл Липа, сегодня холдинг выступает гарантом безопасности российской транспортной отрасли, а его бизнес-стратегия направлена на обеспечение технологического суверенитета. Результаты этой работы сегодня можно увидеть на железных дорогах страны, отметил глава компании.

«Нами полностью выполняются заказы перед Московским и Санкт-Петербургским метрополитенами. Идёт активное обновление подвижного состава. Для Москвы каждый год производится больше 300 вагонов метро. Все они абсолютно новые, инновационные, с повышенной комфортабельностью и системой защиты», — подчеркнул Кирилл Липа.

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Всего за последние пять лет специалисты Трансмашхолдинга реализовали свыше 120 машиностроительных проектов как для российского, так и зарубежного рынков. При этом в обозримой перспективе компания планирует реализовать ещё 90 различных инициатив.

Примечательно, что ТМХ опирается на собственное производство ключевых элементов уже многие годы. Так, в общей сложности организация смогла заместить свыше 5 тыс. импортных позиций. На данный момент в холдинге созданы свои инжиниринговые компании, а вся конструкторская документация полностью состоит из разработок самого ТМХ.

«Для нашей компании вопрос развития компетенций и индустриальной независимости возник не сегодня, не в связи с ограничениями, санкциями или какими-то другими обстоятельствами. Это часть нашей стратегии. Мы начали развивать её довольно давно... и сегодня пользуемся благами этой части нашей работы», — подчеркнул глава ТМХ.

«Качественная продукция востребована»

По итогам 2023 года Трансмашхолдинг оставался в пятёрке мировых лидеров по производству подвижного состава. В компании считают такой результат существенным достижением, особенно в условиях общемировой нестабильности.

«Техника ТМХ сегодня эксплуатируется более чем в 30 странах мира. Несмотря на меняющуюся общемировую конъюнктуру, качественная российская продукция остаётся востребована другими государствами», — подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Например, предприятия компании традиционно являются поставщиками техники и компонентов для железнодорожной отрасли и промышленности Белоруссии. Партнёрство развивается, в том числе, в рамках Стратегии технологического развития Союзного государства до 2035 года.

Кирилл Липа — о работе Трансмашхолдинга

Только за последние пять лет ТМХ поставил в соседнюю республику технику, компоненты и услуги более чем на 6 млрд рублей. Речь идёт, в частности, о локомотивах, пассажирских вагонах, дизельных двигателях и ключевых узлах. При этом в 2024 году в Минск планируется направить ещё 28 новых современных вагонов метро.

«Сегодняшняя интеграция России и Белоруссии на новом этапе наших политических отношений, естественно, сопровождается и новой экономической, а также промышленной интеграцией. И мы рады тому, что участвуем в этом процессе... и видим много возможностей для дальнейшего развития», — отметил Кирилл Липа.

Помимо Белоруссии, ТМХ активно развивает сотрудничество и с другими государствами. Компания поставляла магистральные и маневровые тепловозы в Монголию, поезда метро — в Азербайджан и Узбекистан, тепловозы и электровозы — в Узбекистан, а пассажирские вагоны — в Казахстан и другие страны бывшего СССР.

В целом одним из своих приоритетных направлений компания называет партнёрство с СНГ и Евразийским экономическим союзом. Как объясняют в холдинге, условия эксплуатации техники в странах ЕАЭС близки, поскольку потребителей из государств объединения связывает не только сотрудничество в современной истории, но и очень долгие исторические связи.

«На протяжении десятилетий нас объединяла не только общая железнодорожная колея, но и транспортные технические стандарты, инфраструктура, а также высшие профильные учебные заведения некогда огромной страны», — отметили в холдинге.

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«Также ТМХ выступает как промышленный инвестор. Активное вовлечение в цепочку производства промышленных предприятий, расположенных в странах ЕАЭС, и трансфер технологий позволяют оптимизировать производственные расходы и повысить уровень локализации производства», — добавили в компании.

Между тем, помимо ЕАЭС, международные коммерческие амбиции холдинга сфокусированы и на других регионах мира. Прежде всего речь идёт о Северной Африке, Ближнем Востоке и Азии.

Так, осенью 2023 года был подписан контракт на поставку и обслуживание в течение 35 лет более 1,9 тыс. вагонов электропоездов для нужд Индийских железных дорог. Стоимость соглашения оценивается до $6,5 млрд.

«В настоящее время ведутся работы по передаче производственной площадки исполнителю контракта и по проектированию поезда, проводятся переговоры с поставщиками, представители ТМХ участвуют в проектировании депо для обслуживания планируемого к поставке подвижного состава», — рассказали в холдинге.