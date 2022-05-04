Синоптик Вильфанд спрогнозировал заморозки в Москве на этой неделе

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине текущей недели.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал заморозки в Москве на этой неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Уже сегодня ночью, в связи с распространением холодного воздуха с севера и установлением области высокого давления, температура будет понижаться до заморозков. В спальных районах Москвы прогнозируется до -1 °C, а по области — до -3 °C. Днём прогнозируется +9...+11 °C. В пятницу Москва будет находиться в центре антициклона и воздух будет южным, из-за чего произойдёт резкое повышение температуры, до +15...+17 °C», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в выходные ветер будет по-прежнему южным, но погода будет более облачной.

«Если в четверг и пятницу осадков не ожидается, то в выходные уже прогнозируется небольшой дождь. В ночные часы +4...+5 °C, в дневные +13...+14 °C», — добавил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 4 мая в Москве температура воздуха ожидается в пределах +8...+10 °C.

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