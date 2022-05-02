Синоптик Шувалов рассказал, в каких регионах России ожидается резкая смена погоды

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, в каких регионах России ожидается резкая смена погоды.
Синоптик Шувалов рассказал, в каких регионах России ожидается резкая смена погоды
  • РИА Новости

По словам синоптика, в ближайшие дни произойдёт «обвал холода» в Иркутске, Иркутской области и Прибайкалье. 

«Температуры, как и в Барнауле, на юге Красноярского края, в Кызыле достигали +30 °С, а уже к завтрашнему дню до +15…+17 °С, а потом до +8…+13 °С — это довольно резкое понижение температур», — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что, когда этот холодный воздух «перевалит через Байкал», можно ожидать пыльные бури в Бурятии и Читинской области.

 «Ещё один регион, где может существенно поменяться погода в ближайшие дни, — это средняя полоса России. К 3 мая температура повысится до +13…+18 °С, а 4 мая очередной нырок вниз — и +8…+13°С уже будем считать за счастье», — заключил Шувалов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе на грядущей неделе.

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