Синоптики спрогнозировали дождливые майские праздники в Челябинской области

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В ЦГМС по Челябинской области сообщили, что летнее тепло, установившееся в регионе, к майским праздникам сменится дождями и резким похолоданием.
Синоптики спрогнозировали дождливые майские праздники в Челябинской области
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Об этом пишет URA.RU.

«В ночь на субботу, 30 апреля, в регион придут дожди. На севере Челябинской области температура опустится до -3 °С. На протяжении всех суток 1 мая дожди будут продолжаться, а предпраздничной ночью ожидаются заморозки до -2 °С», — уточнили в Гидрометцентре.

Днём 30 апреля и 1 мая синоптики обещают челябинцам от +11 до +16 °С.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия в пятницу, 29 апреля.

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