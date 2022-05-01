Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве и области на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на грядущей неделе.

«Начало мая у нас прохладное, немного ниже нормы... Но сегодня-завтра будет малооблачно, солнце... Завтра днём облачно с прояснениями, уже начнёт подходить атмосферный фронт, поэтому по области местами небольшой дождь. Температура +12...+14 °С», — сообщил эксперт.

По словам синоптика, в начале недели температура воздуха будет снижаться.

«В ночь с 3 на 4 мая облачно, небольшой дождь, +3...+8 °С. В среду облачно, небольшой дождь, +8...+13 °С. С 4-го на 5-е число ночью небольшие осадки, ветер северо-западный, -2...+3 °С, местами может быть мокрый снег... Самый тёплый день — 3 мая», — пояснил Цыганков.

В пятницу температура воздуха примет значения +8...+13 °С, в субботу — +10...+15 °С, добавил специалист.

Ранее синоптики предупредили о снеге в Пермском крае в выходные.