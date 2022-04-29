Синоптики предупредили о снеге в Пермском крае в выходные

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал о погоде в регионе в выходные.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 30 апреля по 3 мая в Прикамье сохранится неустойчивый характер погоды: преимущественно по северу снег, мокрый снег, по югу — дождь», — отмечается на сайте центра.

Средняя температура воздуха составит +5...+12 ˚С. Потепление до +16 ˚С ожидается 3 мая.

Также стало известно, что в Ульяновской области в субботу, 30 апреля, прогнозируется небольшой дождь, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжский УГМС.

Также ожидается ветер 6—11 м/с, температура воздуха составит +10...+15 ˚С. В ночь на 1 мая местами вероятны заморозки до -2 ˚С.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидаются заморозки до -2 °С.