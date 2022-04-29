В Ростовской области ожидаются заморозки до -2 °С

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В Ростовской области в ночное время с 29 апреля по 1 мая ожидаются заморозки до -2 °С.
В Ростовской области ожидаются заморозки до -2 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным Северо-Кавказского  управления Гидрометцентра, в конце апреля в области возможны дожди, ветер до 14 м/с, а также ночные температуры в пределах -2...+5 °С.

Дожди с грозами прогнозируются лишь в некоторых районах, но из-за изменения погодных условий средние дневные температуры могут опуститься до +1 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики прогнозируют потепление к выходным.

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