Синоптик Шувалов рассказал о погоде на майских праздниках в Московском регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве и Московской области на майских праздниках.

«1 мая будет достаточно прохладно, слабые заморозки утром на Первомай — это совершенно определённо, а днём это около +10 °С. 2-го числа в Подмосковье заморозков уже не ожидается, дневная температура — по-прежнему не слишком высокая», — сообщил Шувалов.

По словам синоптика, 3 мая ожидается повышение температуры до +12...+14 °С и небольшой дождь.

«Это будет сигналом к возвращению весны и возвращению тепла», — заключил специалист.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о заморозках в столичном регионе.