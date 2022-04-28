Синоптик Шувалов рассказал о погоде на майских праздниках в Московском регионе
- РИА Новости
«1 мая будет достаточно прохладно, слабые заморозки утром на Первомай — это совершенно определённо, а днём это около +10 °С. 2-го числа в Подмосковье заморозков уже не ожидается, дневная температура — по-прежнему не слишком высокая», — сообщил Шувалов.
По словам синоптика, 3 мая ожидается повышение температуры до +12...+14 °С и небольшой дождь.
«Это будет сигналом к возвращению весны и возвращению тепла», — заключил специалист.
Ранее синоптик Шувалов предупредил о заморозках в столичном регионе.