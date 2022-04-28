Синоптик Шувалов рассказал о погоде на майских праздниках в Московском регионе

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве и Московской области на майских праздниках.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде на майских праздниках в Московском регионе
  • РИА Новости

«1 мая будет достаточно прохладно, слабые заморозки утром на Первомай — это совершенно определённо, а днём это около +10 °С. 2-го числа в Подмосковье заморозков уже не ожидается, дневная температура — по-прежнему не слишком высокая», — сообщил Шувалов.

По словам синоптика, 3 мая ожидается повышение температуры до +12...+14 °С и небольшой дождь.

«Это будет сигналом к возвращению весны и возвращению тепла», — заключил специалист.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о заморозках в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить