Синоптик Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды на 9 Мая в Москве

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды на 9 Мая в Москве.
Синоптик Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды на 9 Мая в Москве
  • РИА Новости

«В целом первая декада мая будет прохладной. Преобладающая температура ночью +4...+9 ˚С, днём +10...+15 ˚С. Это ниже климатической нормы на 2—3 градуса, хотя к концу недели мы ожидаем, что отклонение от нормы сократится до 1—1,5 градуса», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, ливней не ожидается, но местами за счёт развития конвективной облачности в отдельные дни вероятен кратковременный дождь.

«Даже на 9-е число не исключена вероятность дождей», — сказала Позднякова.

По её словам, следующие декады мая могут быть более тёплыми.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Тюмени в ближайшие дни.

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