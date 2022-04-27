Синоптик Шувалов предупредил о заморозках в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о заморозках в столичном регионе.

«Ожидаются заморозки и разные прочие неблагоприятные явления. Температура понизится. Завтра, послезавтра и в субботу — холодные дни. По области вероятны заморозки до -1…4 °С. Но самое главное то, что осадков при этом не будет», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, осадки уже перевыполнили норму апреля.

Как отметил Шувалов, с 1 мая в Москве и Подмосковье начнётся потепление, столичный регион вновь вернётся к температуре +18 °С.

«Что касается майских праздников, то 1 мая, скорее всего, осадков не будет, температура в дневные часы составит +10…+12 °С. А вот с 2 мая пойдёт постепенное повышение, и мы опять вернёмся к +15…+18 °С», — сообщил он.

Шувалов добавил, что такие погодные качели характерны для мая в средней полосе.

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