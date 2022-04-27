В рамках празднования Дня города в Петербурге пройдёт благотворительный забег
- РИА Новости
Забег организован «Петербургским дневником» при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, комитета по физической культуре и спорту, комитета по культуре.
Спортивное мероприятие входит в официальную программу празднования Дня города.
Участникам предстоит преодолеть дистанции в 5 и 10 км. В забеге смогут принять участие и профессионалы, и любители.
Ранее Беговое сообщество представило календарь на сезон 2022 года.