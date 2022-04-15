Метеоролог Шувалов предупредил о похолодании в Москве в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в выходные дни в Москве и Московской области.

По словам специалиста, выходные дни «лишний раз напомнят автовладельцам, что раньше 20 апреля менять резину рано».

«Сегодня вечером начнётся дождь, который во второй половине дня в субботу может перейти в снег. Отрицательные температуры нас ждут в ночь на воскресенье — -1…-2 °С. На короткое время снег ляжет на землю слоем в несколько сантиметров», — пояснил метеоролог.

Он подчеркнул, что в воскресенье днём температура будет не выше +3…+5 °С.

Также, добавил Шувалов, со второй половины субботы ожидается «резкий северо-восточный ветер».

«Весьма неблагоприятная погода. В понедельник и вторник — без осадков, температура повысится до +8…+13 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о неблагоприятной погоде в ряде регионов России.