МЧС предупредило жителей Крыма о вероятном подъёме воды в реках

МЧС объявило штормовое предупреждение о вероятном подъёме уровня рек в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце суток 13 апреля и в течение суток 14 апреля на реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5—1 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в гидрометцентре Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками.