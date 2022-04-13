МЧС предупредило жителей Крыма о вероятном подъёме воды в реках

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МЧС объявило штормовое предупреждение о вероятном подъёме уровня рек в Крыму.
МЧС предупредило жителей Крыма о вероятном подъёме воды в реках
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце суток 13 апреля и в течение суток 14 апреля на реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5—1 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в гидрометцентре Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками.

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