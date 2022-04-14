В Гидрометцентре предупредили о неблагоприятной погоде в ряде регионов России

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В ряде регионов России в период с 14 по 16 апреля прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 м/с, а в горах — до 25-30 м/с», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что в Ростовской и Волгоградской областях ожидаются сильные осадки, гроза, ветер до 25 м/с».

Синоптик подчеркнул, что в Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение о вероятном подъёме уровня рек в Крыму.

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