В Гидрометцентре предупредили о неблагоприятной погоде в ряде регионов России
«Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 м/с, а в горах — до 25-30 м/с», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд добавил, что в Ростовской и Волгоградской областях ожидаются сильные осадки, гроза, ветер до 25 м/с».
Синоптик подчеркнул, что в Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение о вероятном подъёме уровня рек в Крыму.