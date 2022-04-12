Константин Райкин прокомментировал увольнение из Высшей школы сценических искусств

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Народный артист России Константин Райкин подтвердил сообщения об увольнении с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ).
Константин Райкин прокомментировал увольнение из Высшей школы сценических искусств
  • globallookpress.com
  • © АГН Москва

«Да, это правда», — сказал артист в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее появилась информация, что ректор ВШСИ (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил Райкина.

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