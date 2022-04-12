Студенческий совет ВШСИ: Райкина уволили с поста худрука школы Константина Райкина

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил с должности художественного руководителя института Константина Райкина.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо студенческого совета ВШСИ.

Отмечается, что в студсовете ВШСИ посчитали решение ректора «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».

В ноябре 2021 года художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил об увольнении из театра. Он добавил, что уходит из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт.

Бояков добавил, что не в его правилах «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать.