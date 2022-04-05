В Санкт-Петербурге простились с актрисой Александрой Яковлевой
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, на церемонии собрались близкие, друзья и коллеги артистки.
«Она исполнила свою роль в жизни, которая называется «Александра Яковлева», и исполнила её достойно и заслуженно... Её представления о нравственности, о совести, о порядочности — это то, как она жила. Она не лукавила», — сказал друг Яковлевой, телеведущий и актёр Андрей Ургант.
Ранее стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Как сообщил режиссёр Лебедев, она долгое время тяжело болела.
Актрису похоронят в Калининграде.
Она наиболее известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».