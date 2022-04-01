Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде

Режиссёр Николай Лебедев заявил, что скончавшуюся на 65-м году жизни актрису Александру Яковлеву похоронят на родине в Калининграде.

«Она умерла под Питером. Хоронить её будут на родине, она об этом просила. В Калининграде», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Яковлева скончалась.Как сообщил Лебедев, актриса долго время тяжело болела.