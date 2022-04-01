Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
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Об этом ТАСС сообщил режиссёр Николай Лебедев, который работал с ней.
«Это, к несчастью, произошло», — сказал он.
По его словам, Яковлева уже длительное время тяжело болела.
Как указывает агентство, актриса больше всего была известна зрителям по своим ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».
Ранее сообщалось, что актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась в возрасте 72 лет.