Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил режиссёр Николай Лебедев, который работал с ней.

«Это, к несчастью, произошло», — сказал он.

По его словам, Яковлева уже длительное время тяжело болела.

Как указывает агентство, актриса больше всего была известна зрителям по своим ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась в возрасте 72 лет.