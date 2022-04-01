Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

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Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
  • © РИА Новости / В. Сорокин

Об этом ТАСС сообщил режиссёр Николай Лебедев, который работал с ней.

«Это, к несчастью, произошло», — сказал он.

По его словам, Яковлева уже длительное время тяжело болела.

Как указывает агентство, актриса больше всего была известна зрителям по своим ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась в возрасте 72 лет.

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