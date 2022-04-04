Национальная галерея Лондона переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»
Отмечается, что данное решение национальная галерея в Лондоне приняла из-за многочисленных призывов в соцсетях.
Представитель галереи заявил, что название этого полотна «обсуждалось и раньше», однако сейчас «подходящий момент» для того, чтобы поменять его.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации всего, что связано с Россией.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.