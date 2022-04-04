Национальная галерея Лондона переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»

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Национальная галерея в Лондоне переименовала полотно «Русские танцовщицы» французского художника Эдгара Дега в «Украинские танцовщицы», пишет The Guardian.

Отмечается, что данное решение национальная галерея в Лондоне приняла из-за многочисленных призывов в соцсетях.

Представитель галереи заявил, что название этого полотна «обсуждалось и раньше», однако сейчас «подходящий момент» для того, чтобы поменять его.

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