Режиссёр Лебедев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Яковлевой

Режиссёр Николай Лебедев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой.

«Потрясающе красивая женщина, которая ворвалась на наш экран, как комета, она вспыхнула сразу и стала неопровержимой звездой», — рассказал Лебедев телеканалу «Звезда».

Он назвал смерть актрисы большой потерей для кинематографа.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.

Она наиболее известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».