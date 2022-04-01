Синоптик Шувалов спрогнозировал снегопад в выходные в Московском регионе

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Дарья Ускова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области в выходные.
Синоптик Шувалов спрогнозировал снегопад в выходные в Московском регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Снег, ветер, временами метель. Словом, зима никак не отпускает Москву и Подмосковье», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что в субботу и воскресенье стоит ожидать температуру, близкую к 0 °C.

«Совсем не погода для выходных дней. К воскресенью может местами намести сугробы до 10 см... Сыро и мокро», — заключил синоптик.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили предупреждение об опасной гололедице.

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