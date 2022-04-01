Синоптик Шувалов спрогнозировал снегопад в выходные в Московском регионе
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«Снег, ветер, временами метель. Словом, зима никак не отпускает Москву и Подмосковье», — рассказал Шувалов.
Он добавил, что в субботу и воскресенье стоит ожидать температуру, близкую к 0 °C.
«Совсем не погода для выходных дней. К воскресенью может местами намести сугробы до 10 см... Сыро и мокро», — заключил синоптик.
Ранее в Москве и Подмосковье продлили предупреждение об опасной гололедице.