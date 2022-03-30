Синоптик спрогнозировал погоду в Москве и Подмосковье в первые дни апреля

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал осадки в виде мокрого снега в Москве и Подмосковье в первые дни апреля.
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве и Подмосковье в первые дни апреля
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Я бы акцентировал внимание жителей столицы и Московской области на том, что апрель начнётся очередной порцией осадков, и местами, преимущественно в южной части области, они будут сильными. 1, 2 и 3 апреля серия южных циклонов пройдёт через центр Европейской России, и нам не то чтобы думать о том, когда куртки снять, а думать о том, куда мы лопаты снегоуборочные спрятали... осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные», — сказал он ТАСС.

По его словам, на этой неделе существенного потепления не будет, до +10 °C температура поднимется не скоро.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается весенняя погода.

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