Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Начиная со второй половины четверга характер погоды испортится. Погоду будет определять южный циклон, который принесёт в Московский регион значительное число осадков. На большей территории Подмосковья это будет снег», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, преобладающей будет температура -2...-7 °С ночью, -2...+3 °С днём.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в четверг, 31 марта, ожидается усиление ветра до 19 м/с.

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